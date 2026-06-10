Programa Ekinözü Kaymakamı Muhammet Huzeyfe Onur, İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Ekinözü İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Andırın Kırsalına Güç Katacak Yeni Köprü Yatırımı Hayata Geçiriliyor
Andırın Kırsalına Güç Katacak Yeni Köprü Yatırımı Hayata Geçiriliyor
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Şenliğin açılışında etkinlik stantları ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Program kapsamında gerçekleştirilen teleskopla güneş gözlemi etkinliğinde katılımcılar, Güneş'i yakından inceleme fırsatı buldu.

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Etkinlikler boyunca öğrenciler ve vatandaşlar; robofutbol turnuvası, okçuluk gösterileri, uçurtma şenliği, su roketi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları, VR gözlüklerle uzay ve astronomi deneyimi, uzay çadırı ve sinevizyon gösterileriyle bilim ve eğlenceyi bir arada yaşadı.

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Şenliğin devamında Onikişubat Bilim ve Sanat Merkezi, Dulkadiroğlu Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi, Onikişubat TOBB Fen Lisesi ve Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinin rehberliğinde teleskoplarla uzay gözlem etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler ve vatandaşlar gökyüzünü inceleme fırsatı bulurken, gök cisimleri hakkında uygulamalı bilgiler edindiWhatsapp Image 2026 06 10 At 11.43.33

Bilimsel farkındalığın artırılması, öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgilerinin güçlendirilmesi ve gökyüzü gözlemlerinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen şenliğin sonunda katılımcı öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

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Yoğun ilgi gören Astronomi ve Gökyüzü Gözlem Şenliği, bilim ve eğitim dolu etkinliklerin ardından sona erdi.