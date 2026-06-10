Muhammet Emir Yılmaz'ın (17) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde önce bariyere ardından da park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, araçtaki yaralılar İbrahim Ü. (18), Ahmet B. (18), Ramazan K. (17) ve Eyüp Y'yi (17) Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA