Paketin Çerçevesi Genişledi

Cumhurbaşkanlığı’nda yürütülen çalışmalarla 12. Yargı Paketi büyük ölçüde şekillendi. İlk etapta 38 madde olarak hazırlanan taslağın, kurumların talepleri doğrultusunda yaklaşık 50 maddeye çıkarıldığı belirtiliyor.

Teknik düzenlemeler üzerinde son rötuşlar yapılırken, bazı başlıkların ayrı yasa teklifleri halinde Meclis’e sunulabileceği ifade ediliyor.

IBAN Düzenlemesi Kesinleşti

Pakette en netleşen başlık IBAN kullanımı üzerinden yapılan dolandırıcılık oldu.

“IBAN kiralama” yöntemiyle gerçekleştirilen suçlara yeni yaptırımlar getirilecek

Bu fiilin, dolandırıcılıktan ayrılarak ayrı bir suç olarak tanımlanması planlanıyor

Adalet Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 300 bin hesabın bu yöntemle kullanıldığı, 50 bine yakın kişinin ise bu kapsamda yargılandığı belirtiliyor.

İnfaz Düzenlemesi Bu Pakette Yok

Kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri olan infaz düzenlemesiyle ilgili beklenti ise zayıfladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ancak 12. Yargı Paketi’nde yer alıp almayacağının net olmadığını ifade etti. Mevcut tabloya göre infaz düzenlemesinin bu pakete dahil edilmesi beklenmiyor.

Yargı Süreçleri Hızlandırılacak

Paketin ana hedeflerinden biri, uzun süren yargılamaların önüne geçmek.

Bu kapsamda:

Arabuluculuk ve uzlaştırma kapsamı genişletilecek

Atlamalı temyiz sistemi ile dosyaların daha hızlı sonuçlanması sağlanacak

Bakan Gürlek, Türkiye’de yaklaşık 12,5 milyon dosya bulunduğunu belirterek sistemin hızlandırılmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Boşanma Davalarında Yeni Dönem

Uzun süren çekişmeli boşanma davalarına yönelik de yeni adımlar planlanıyor.

Boşanma süreçlerinde arabuluculuk uygulamasının devreye alınması gündemde

Amaç, yıllarca süren davaların daha kısa sürede sonuçlanması

Avukat Hakları ve Ticari Davalar Gündemde

Yeni pakette ayrıca:

Avukatların özlük haklarının güçlendirilmesi

Ticari ve iş davalarının daha hızlı sonuçlandırılması

gibi başlıklar da yer alacak.

Gözler Meclis Sürecinde

Taslağın son halinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Paket, yargıya güvenin artırılması ve sistemin daha etkin işlemesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.