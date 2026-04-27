Paketin Çerçevesi Genişledi
Cumhurbaşkanlığı’nda yürütülen çalışmalarla 12. Yargı Paketi büyük ölçüde şekillendi. İlk etapta 38 madde olarak hazırlanan taslağın, kurumların talepleri doğrultusunda yaklaşık 50 maddeye çıkarıldığı belirtiliyor.
Teknik düzenlemeler üzerinde son rötuşlar yapılırken, bazı başlıkların ayrı yasa teklifleri halinde Meclis’e sunulabileceği ifade ediliyor.
IBAN Düzenlemesi Kesinleşti
Pakette en netleşen başlık IBAN kullanımı üzerinden yapılan dolandırıcılık oldu.
- “IBAN kiralama” yöntemiyle gerçekleştirilen suçlara yeni yaptırımlar getirilecek
- Bu fiilin, dolandırıcılıktan ayrılarak ayrı bir suç olarak tanımlanması planlanıyor
Adalet Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 300 bin hesabın bu yöntemle kullanıldığı, 50 bine yakın kişinin ise bu kapsamda yargılandığı belirtiliyor.
İnfaz Düzenlemesi Bu Pakette Yok
Kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri olan infaz düzenlemesiyle ilgili beklenti ise zayıfladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ancak 12. Yargı Paketi’nde yer alıp almayacağının net olmadığını ifade etti. Mevcut tabloya göre infaz düzenlemesinin bu pakete dahil edilmesi beklenmiyor.
Yargı Süreçleri Hızlandırılacak
Paketin ana hedeflerinden biri, uzun süren yargılamaların önüne geçmek.
Bu kapsamda:
- Arabuluculuk ve uzlaştırma kapsamı genişletilecek
- Atlamalı temyiz sistemi ile dosyaların daha hızlı sonuçlanması sağlanacak
Bakan Gürlek, Türkiye’de yaklaşık 12,5 milyon dosya bulunduğunu belirterek sistemin hızlandırılmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.
Boşanma Davalarında Yeni Dönem
Uzun süren çekişmeli boşanma davalarına yönelik de yeni adımlar planlanıyor.
- Boşanma süreçlerinde arabuluculuk uygulamasının devreye alınması gündemde
- Amaç, yıllarca süren davaların daha kısa sürede sonuçlanması
Avukat Hakları ve Ticari Davalar Gündemde
Yeni pakette ayrıca:
- Avukatların özlük haklarının güçlendirilmesi
- Ticari ve iş davalarının daha hızlı sonuçlandırılması
gibi başlıklar da yer alacak.
Gözler Meclis Sürecinde
Taslağın son halinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Paket, yargıya güvenin artırılması ve sistemin daha etkin işlemesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.