BIST 100 Rekor Tazeledi

Günün ilk bölümünde yukarı yönlü seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla 212 puanın üzerinde artışla 14.622 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Piyasalarda oluşan olumlu hava, yatırımcı ilgisini artırırken işlem hacmi de dikkat çekici seviyeye ulaştı.

İşlem Hacmi 86 Milyar Lirayı Aştı

Toplam işlem hacmi 86,4 milyar lira olurken, sektör endekslerinde genel olarak yükseliş eğilimi görüldü.

Holding endeksi: %0,45 artış

En Çok Yükselen ve Düşen Sektörler

Günün kazandıran sektörleri arasında metal eşya ve makine öne çıktı.

📈 En çok yükselen: %3,11 ile metal eşya makine

📉 En çok düşen: %2,2 ile finansal kiralama ve faktoring

Küresel Piyasalarda "İran" Etkisi

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin yarattığı iyimser hava, yurt içi piyasalara da yansıdı. İran’ın gerilimi azaltmaya yönelik adımlarına ilişkin haber akışı, risk iştahını artırarak Borsa İstanbul’daki yükselişi destekledi.

Analistler, günün devamında hem Orta Doğu’daki gelişmelerin hem de ABD’den gelecek ekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Teknik Seviyeler Ne Diyor?

Uzmanlara göre BIST 100 endeksinde:

🔺 Direnç seviyeleri: 14.700 – 14.800

🔻 Destek seviyeleri: 14.500 – 14.400

Rekor seviyelerin ardından piyasada temkinli iyimserlik öne çıkıyor.