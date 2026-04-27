Asayiş uygulamaları kapsamında şehir genelinde 29 bin 770 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 60 şahıs yakalanırken, bunlardan 12’si tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 8 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 9 kesici ve delici alet ile 197 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 96 operasyonda toplam 142 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 49’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 603,74 gram metamfetamin, 142,88 gram bonzai, 87,71 gram bonzai hammaddesi ve 175 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin TL’ye de el konuldu.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 33 bin 523 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 3 bin 229 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 147 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 372 belgesiz araç kullanımı ve 67 yüksek sesli müzik ihlali tespit edildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 41 litre sahte alkol ve 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde ise 2 bin 25 kişi sorgulandı, 10 kişi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.