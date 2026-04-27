Hafta Yağışla Başlıyor

Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş’ta 27 Nisan Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 13 ila 22 derece arasında değişmesi öngörülürken, nem oranının yüzde 60 ile 91 seviyelerine çıkması bekleniyor.

Salı Günü Bulutlu, Sıcaklık Artıyor

28 Nisan Salı günü ise yağışın yerini çok bulutlu bir hava alacak. Sıcaklıkların 11 ila 25 derece arasında seyretmesi beklenirken, gün içinde daha sakin bir hava hakim olacak.

Yağışlar Yeniden Etkili Olacak

29 Nisan Çarşamba ve 30 Nisan Perşembe günlerinde ise sağanak yağışlar yeniden etkisini artıracak.

Bu günlerde sıcaklıkların 11 ila 27 derece aralığında olması beklenirken, nem oranı yüzde 90’lara kadar çıkacak.

Hafta Çok Bulutlu Tamamlanacak

1 Mayıs Cuma günü ise hava yeniden çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların 13 ila 25 derece arasında seyretmesi beklenirken, yağışın yerini daha kapalı bir gökyüzü alacak.

Uzmanlardan Uyarı: Ani Yağışlara Dikkat

Yetkililer, özellikle hafta ortasında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanaklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ani yağışların kısa süreli su baskınlarına yol açabileceği ifade ediliyor.