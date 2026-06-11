Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin ortaya koyduğu eserler düzenlenen yılsonu sergisinde beğeniye sunuldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ziyaretçilere açılan sergi, hem kursiyerlerin bir yıllık emeğini gözler önüne serdi hem de vatandaşlara sanat dolu bir atmosfer yaşattı.

Sergi açılışına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergiye vatandaşlar, kursiyerler ve eğitmenler yoğun ilgi gösterdi. Bir yıl süren eğitimlerin ardından ortaya çıkan el emeği ürünler, sergiyi gezenlerden tam not aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen KAMEK kurslarının, vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığı belirtilirken, kursiyerlerin üretime katılmalarına ve yeni beceriler kazanmalarına da imkan sunduğu ifade edildi.

Sergide takı tasarımdan kâğıt rölyefe; çiniden deri işlemeye; mefruşattan dekoratif ürünlere kadar KAMEK’in Andırın, Göksun, Ekinözü, Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu ve Onikişubat’ta hizmete sunduğu 30 farklı kurstan 5 bine yakın kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar yer aldı. Her biri uzun süren eğitim süreçlerinin ardından ortaya çıkan eserler, kursiyerlerin kazandığı bilgi ve becerilerin somut bir yansıması oldu. Ziyaretçiler, sergilenen ürünleri yakından inceleme fırsatı bulurken eserlerin hazırlanış süreçleri, kullanılan teknikler ve ortaya çıkış hikâyeleri hakkında da bilgi edindi.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar eserleri ilgiyle incelerken, kursiyerler de bir yıl boyunca verdikleri emeğin sergilenmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yıl sonu sergisi, kursiyerlerin başarılarının takdir edilmesi ve ürettikleri eserlerin geniş kitlelerle buluşmasına vesile oldu.