Kentteki temasları kapsamında Tüzmen, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Kahramanmaraş Şube Başkanı Necmettin Koca ve beraberindeki heyetle birlikte AKSU TV’yi ziyaret etti.

Ziyarette heyeti, AKSU TV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Yener, Genel Müdür Cüneyt Beyit ve Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, şehirde yürütülen yatırımlar ve bölgenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kahramanmaraş’ın 6 Şubat depremlerinin ardından devlet-millet iş birliğiyle önemli bir toparlanma sürecine girdiğini ifade eden Kürşad Tüzmen, şehirde yürütülen konut, altyapı ve üstyapı çalışmalarının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Tüzmen, Kahramanmaraş’ın üretim gücü, sanayi altyapısı ve girişimci yapısıyla bölgenin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdüreceğini vurguladı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının önemine değinerek, federasyon olarak her zaman bölgenin yanında olduklarını ifade etti.

Ziyarette medya kuruluşlarının afet sonrası süreçte üstlendiği sorumluluğa da dikkat çekilirken, AKSU TV’nin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasındaki katkıları değerlendirildi.

Karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ziyaret sona erdi.