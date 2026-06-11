Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu heyetinin de yer aldığı ziyarette; Kahramanmaraş’ın sanayi, ticaret ve ihracat potansiyeli, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ile bölgesel kalkınmaya yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede, iş dünyasının güncel beklentileri, yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik adımlar ve ihracat odaklı büyüme hedefleri üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, kamu-özel sektör iş birliğinin bölgesel kalkınmadaki önemi vurgulandı.

Başkanımız Mustafa Buluntu, nazik ziyaretlerinden dolayı Sn. Tüzmen ve DAİM-FED heyetine teşekkür ederek, Kahramanmaraş’ın üretim, istihdam ve ihracat alanlarında gösterdiği gelişim hakkında bilgiler paylaştı.