Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu heyetinin de yer aldığı ziyarette; Kahramanmaraş’ın sanayi, ticaret ve ihracat potansiyeli, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ile bölgesel kalkınmaya yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

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Görüşmede, iş dünyasının güncel beklentileri, yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik adımlar ve ihracat odaklı büyüme hedefleri üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, kamu-özel sektör iş birliğinin bölgesel kalkınmadaki önemi vurgulandı.

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Başkanımız Mustafa Buluntu, nazik ziyaretlerinden dolayı Sn. Tüzmen ve DAİM-FED heyetine teşekkür ederek, Kahramanmaraş’ın üretim, istihdam ve ihracat alanlarında gösterdiği gelişim hakkında bilgiler paylaştı.