MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, dağlarda doğal olarak yetişen salep bitkisi ova koşullarında da başarıyla üretiliyor.

Bu kapsamda, MADO Çiftliği’nde üretilen saleplerin ilk hasadı yapıldı.

Türkiye’de 300, dünya genelinde onlarca ülkede mağazası bulunan MADO, bu üretimle birlikte salebi hem artırmayı hem de dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş’ın marka değerine katkı sunacak her projeye destek verdiklerini belirten MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

“Salep hasadımızı gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’a hayırlı olsun, Türkiye’ye hayırlı olsun. Rabbim bereketini artırsın. Önce dikimini yaptığımız saleplerin hasadını tamamladık, biçtik, inşallah yakında da içeceğiz. Bizim işimiz, Kahramanmaraş’ı dünyaya marka yapmak. Bu doğrultuda salep ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Açıkça söylüyorum, Salep üretimi için 10 yıl alım garantisi veriyorum. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Her türlü desteği vermeye hazırım. Çünkü iyi bir Maraş dondurması yapmak istiyorsanız, mutlaka bu salebe ihtiyacınız var. Biz Maraş’a sevdalıyız. Biz dondurmaya sevdalıyız. Biz Türkiye’ye sevdalıyız. Bu yüzden bu yükü omuzlarımıza alıyoruz. Kahramanmaraş’a hiçbir zaman yük olmadık, tam aksine yükünü almaya talip olduk.

Benim gayem, Kahramanmaraş’ı marka yapmak, Maraş’ın gücüne güç katmak. En kaliteli salebi yetiştirip dünyaya pazarlamak istiyorum. Dünyada biri çıkıp "Ben Maraş dondurması yapacağım" dediğinde, geleceği yer burası olacak. Çünkü salebi burada üretiyoruz. Nasıl ki dondurmayı Maraş için bir marka haline getirdiysek, saleple de aynı başarıyı hedefliyoruz.” dedi.