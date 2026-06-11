Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Şehrin yönetimine ilişkin önemli kararların ele alındığı toplantıda, toplam 28 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem kapsamında ilçe belediyelerinin ek bütçe talepleri, cephe yenileme projeleri, yeni araç alımları ve imar plan teklifleri başta olmak üzere çeşitli konular değerlendirildi.

Toplantıda, ilçe belediyelerinin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik ek bütçe talepleri meclis üyelerinin görüşlerine sunulurken, şehir estetiğine katkı sağlaması hedeflenen cephe yenileme projeleri de detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere planlanan yeni araç alımlarına ilişkin teklifler değerlendirilerek karara bağlandı.

Kentleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan imar plan teklifleri de meclis gündeminin önemli başlıkları arasında yer aldı. İlgili komisyon raporları doğrultusunda görüşülen teklifler, meclis üyelerinin değerlendirmelerinin ardından oylamaya sunuldu. Şehrin gelişimine yönelik yatırım ve hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacak kararların alındığı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erdi.