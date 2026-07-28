Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren meteorolojik uyarı yapıldı. Yetkililer, 29 Temmuz Çarşamba günü kent genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ile yer yer kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı.

Yapılan değerlendirmelere göre rüzgarın genel olarak 40 ila 70 kilometre/saat, bazı bölgelerde ise 80 kilometre/saat hıza kadar ulaşabileceği bildirildi.

Çatı Uçması ve Ağaç Devrilmesi Riskine Dikkat

Kuvvetli rüzgarın özellikle açık alanlarda ve yüksek kesimlerde etkisini artırması beklenirken, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Yetkililer, şu risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı:

Çatı uçmaları

Ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi

Ulaşımda aksamalar

Açık alanda bulunan malzemelerin savrulması

Özellikle sürücülerin seyahat sırasında dikkatli olmaları, motosiklet kullanıcılarının ise kuvvetli rüzgar nedeniyle daha temkinli hareket etmeleri tavsiye edildi.

Uyarı Gün Boyunca Geçerli Olacak

Meteorolojik uyarıya göre kuvvetli rüzgarın 29 Temmuz saat 00.00'da başlayacağı, etkisini 22.00'ye kadar sürdüreceği öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşların güncel meteorolojik değerlendirmeleri takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça risk oluşturabilecek alanlarda bulunmamaları çağrısında bulundu.

Kahramanmaraşlılara Tedbir Çağrısı

Kahramanmaraş'ta özellikle şehir merkezi ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kuvvetli rüzgara karşı gerekli önlemleri almaları istenirken, balkon ve çatılarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi, inşaat alanlarının çevresinde dikkatli olunması ve olası acil durumlarda yetkili kurumların uyarılarının takip edilmesi önem taşıyor.

Yetkililer, hava koşullarının anlık değişebileceğini belirterek vatandaşların resmi açıklamaları dikkate almasının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.