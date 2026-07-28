Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı ve Söğütlüdere köylerinde bazı adreslerde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve tarla ile ormanlık alanlarda Hint keneviri yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından belirlenen adreslere dron destekli operasyon düzenlendi.

Esrar, Kenevir ve Silahlar Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

31 kilo 200 gram esrar,

527 kök Hint keneviri,

500 gram kenevir tohumu,

Ruhsatsız 4 tabanca,

6 av tüfeği,

3 şarjör,

112 adet tabanca fişeği,

3 hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlara jandarma ekiplerince el konuldu.

4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Dron destekli operasyon kapsamında İ.C. (66), R.C. (71), M.C. (57) ve M.B. (66) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.