Ensonhaber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Valiliği tarafından okullardaki ibadet alanlarına ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçirildi. İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla 39 ilçe kaymakamlığı ve ilgili kurumlara gönderilen yazıda, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasının eğitim ortamlarının düzenlenmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Yeni Okul Projelerinde Mescit Zorunluluğu

Valilik tarafından gönderilen talimatta, sadece mevcut durumlar değil gelecek döneme dair projeler de ele alındı. Buna göre:

Yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje aşamasında mescit alanlarının planlamalara dahil edilmesi istendi.

Cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyen öğrenci ve eğitim çalışanları için yeterli kapasiteye sahip, okul yapısının ihtiyaçlarına uygun alanların tasarlanması vurgulandı.

Mevcut Okullarda Uygun Alanlar Değerlendirilecek

Hâlihazırda eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden okul ve kurumlar için de harekete geçildi. Valilik yazısında, mevcut fiziki imkânlar çerçevesinde uygun alanların değerlendirilerek mescit olarak kullanılabilecek bölümlerin oluşturulması talep edildi.

Amaç: Eğitim Süreçlerinin Kesintiye Uğramaması

Düzenlemenin temel amacının öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını okul içinde, güvenli bir ortamda karşılamasını sağlamak olduğu belirtildi. Bu sayede öğrencilerin ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışlarının azaltılması ve ders saatlerinin çok daha verimli kullanılması hedefleniyor. Kent genelindeki 39 ilçe kaymakamlığına bildirilen talimatlar doğrultusunda gerekli hazırlıkların başlatıldığı öğrenildi.