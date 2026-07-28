Osmaniye'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Evinin çatısındaki kümeste henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangını fark eden ev sahibi, alevlerin arasında kalan güvercinlerini kurtarmak isterken adeta zamana karşı yarıştı.

Alevler Kısa Sürede Çatıyı Sardı

Olay, Osmaniye merkez Rahime Hatun Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan Ö.'ye ait evin terat katındaki güvercinlikte henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeyi sararken, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayatını Tehlikeye Attı: "Onları Orada Bırakamazdım"

Yangını gördüğü anda içerideki güvercinlerinin mahsur kaldığını fark eden Okan Ö., ekiplerin gelmesini bekleyemedi. Canını hiçe sayarak alevlerin arasına dalan ev sahibi, kafesteki kuşları dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu kahramanca müdahale sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve yanıklar oluşan vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu merak konusu oldu.

İtfaiye Söndürdü Ancak Acı Manzara Kaldı

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yoğun ve profesyonel çalışması sonucunda yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Güvenliğin sağlanmasının ardından soğutma çalışmaları yapılırken, kümes içerisindeki bazı güvercinlerin telef olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldı.