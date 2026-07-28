Fenerbahçe-Gornik Zabrze Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Zabrze Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek.

Fenerbahçe'ye Tur İçin Beraberlik Yetecek

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda galibiyet veya beraberlik alması halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak.

Ev sahibi Gornik Zabrze'nin tek farklı galibiyetinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Skorun değişmemesi halinde turu geçen ekip seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Polonya temsilcisinin iki veya daha farklı galibiyet alması durumunda ise Fenerbahçe turnuvaya veda edecek.

Rakip Sturm Graz-Hearts Eşleşmesinin Galibi

Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Maç Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.