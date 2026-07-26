Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, finalde dünya ikincisi Brezilya ile karşılaştı.

Brezilya karşısında 23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle mücadeleyi 3-1 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından bir kez daha şampiyon oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A Millî Kadın Voleybol Takımımızı şu sözlerle tebrik etti:

"2026 Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.

Ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha uluslararası arenada gururla dalgalandıran Filenin Sultanları, azimleri ve mücadeleleriyle milletimize büyük bir sevinç yaşattı. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filenin Sultanlarını şu sözlerle kutladı:

"Tebrikler Filenin Sultanları, Tebrikler Şampiyon. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon olan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil eden millî sporcularımıza, teknik ekibimize ve bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yine, yeniden şampiyon Türkiye" paylaşımında bulundu.

Zirve yine Türkiye'nin

Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan milli takım, 2018'de ise finalde ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.

Üç yıl sonra yeniden final oynayan ay-yıldızlı ekip, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Santarelli'den bir kupa daha

A Milli Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde yükselişini sürdürüyor.

2023 yılında göreve başlayan İtalyan başantrenör, Türkiye ile üçüncü altın madalyasını kazandı.

2023'ün ardından 2026'da da VNL şampiyonluğu yaşayan Santarelli, yine 2023 yılında milli takımla Avrupa şampiyonluğu elde etti.

2025 Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye ile gümüş madalya kazanan Santarelli, milli takımla toplam madalya sayısını 4'e çıkardı.

Brezilya'dan rövanş alındı

Türkiye, Brezilya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını aldı.

Paris'te rakibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra Brezilya ile bir madalya maçında daha karşı karşıya geldi.

Bu kez rakibini mağlup ederek şampiyon olan ay-yıldızlı ekip, olimpiyattaki yenilginin de rövanşını aldı.

Brezilya yine kaybetti

Brezilya, VNL'nin 8 yıllık tarihinde beşinci kez mücadele ettiği finalden de mağlubiyetle ayrıldı.

2018, 2019 ve 2021'de ABD'ye, 2025'te İtalya'ya finalde kaybeden Brezilya, 2026'da ise Türkiye'ye mağlup oldu.

En skorer Vargas

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Vargas'ı 19 sayıyla milli smaçör Hande Baladın takip etti.