Çanakkale Valiliği, artan sıcaklıklar ve meteorolojik riskler doğrultusunda orman yangınlarına karşı olağanüstü tedbirler devreye soktu. Yapılan son değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün risk analizleri sonucunda il genelinde kritik bir yasak kararı alındı.

4 Gün Boyunca O Saatlerde Hasat Yapılmayacak

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olması bekleniyor. Bu tehlikeli meteorolojik koşulların anız ve tarım alanlarında çıkarabileceği yangınların ormanlara sıçramasını engellemek amacıyla önemli bir kısıtlamaya gidildi.

Buna göre, 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında her gün 12.00 ile 18.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat ve balyalama faaliyetlerinin yapılması kesinlikle yasaklandı.

Kaynak ve Taşlama Faaliyetleri de Durduruldu

Alınan kapsamlı tedbirler yalnızca tarım makineleriyle sınırlı kalmadı. Orman yangını riskini en aza indirmek için açık alanlarda kıvılcım çıkarabilecek spiral, taşlama ve kaynak gibi yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyet de geçici olarak durduruldu.

Valilik, alınan kararların ilgili kurumlarca titizlikle denetleneceğini vurgulayarak, üreticilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliği ile yeşil vatanı korumak adına bu saat kısıtlamalarına hassasiyetle uymalarını istedi.