Yüksek hava sıcaklığına rağmen hasada ara vermeyen çiftçiler, ürünlerin zamanında toplanabilmesi için saatlerce güneş altında çalışıyor. Özenle toplanan salatalıklar, boylarına göre ayrılarak kasalara yerleştiriliyor ve ardından pazarlara ulaştırılmak üzere sevke hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ta yaz aylarının en yoğun tarımsal faaliyetlerinden biri olan salatalık hasadı, hem üreticilerin hem de mevsimlik tarım işçilerinin alın teriyle sürdürülüyor. Zorlu çalışma koşullarına rağmen üretime devam eden çiftçiler, verimli bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Tarımın kent ekonomisindeki önemine dikkat çeken üreticiler, sıcak hava koşullarına rağmen üretimden vazgeçmediklerini belirterek, tüketicilere kaliteli ve taze ürün ulaştırabilmek için büyük emek verdiklerini ifade ediyor. Temmuz sıcağında verilen bu yoğun mesai, sofralara ulaşan ürünlerin arkasındaki emeği bir kez daha gözler önüne seriyor.