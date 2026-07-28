Girne Mahallesi’nde Bilinmeyen Nedenle Yangın Çıktı

Hatay’ın Hassa ilçesinde yer alan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Facianın Eşiğinden Döndürdü

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere dört bir yandan müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangın, depoda maddi hasara yol açtı. Yaşanan olay neticesinde bir kamyon dorsesinde hasar oluştuğu öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.