Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi, kıyafet seçiminde doğru tercih yapmanın önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, sıcak havalarda sentetik kumaşlar yerine hava geçirgenliği yüksek doğal kumaşların tercih edilmesinin hem sağlık hem de konfor açısından önemli avantajlar sağladığını belirtiyor.

Keten, pamuk, viskon, ipek ve Şile bezi gibi doğal kumaşların teri emerek cildin nefes almasına yardımcı olduğunu ifade eden uzmanlar, bu sayede vücut sıcaklığının daha dengeli kaldığını ve bunaltıcı sıcakların etkisinin azaltılabildiğini vurguluyor.

Uzmanlar, yaz aylarında kumaş seçiminin yanı sıra kıyafet renginin de büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Beyaz ve açık tonlardaki kıyafetlerin güneş ışınlarını yansıttığını, koyu renklerin ise ısıyı daha fazla emerek sıcaklık hissini artırabildiğini belirten uzmanlar, açık renkli giysilerin gün boyu daha serin bir kullanım sunduğunu ifade ediyor.

Dar ve sentetik kıyafetlerin terlemeyi artırarak ciltte tahriş ve rahatsızlığa neden olabileceğini hatırlatan uzmanlar, özellikle aşırı sıcakların yaşandığı günlerde bol kesimli ve doğal kumaşlardan üretilmiş giysilerin tercih edilmesini öneriyor.

Yaz boyunca güneşin olumsuz etkilerinden korunmak ve gün içindeki konforu artırmak isteyen vatandaşlara, doğal kumaşlardan üretilmiş, açık renkli ve hava geçirgenliği yüksek kıyafetler kullanmaları tavsiye ediliyor.