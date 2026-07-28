Kahramanmaraş’ta bu yıl da büyük ilgi görmesi beklenen Geleneksel Ağustos Fuarı için heyecan dorukta. 1 Ağustos’ta kapılarını ziyaretçilere açacak olan fuar öncesinde alandaki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Ziyaretçilerin güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmesi için çalışan ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Esnafın yer alacağı stantların kurulumu sürerken, konser ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği sahnelerde de son rötuşlar yapılıyor.

Teknik Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Tamamlanıyor

Teknik altyapı, çevre düzenlemesi, aydınlatma ve organizasyon çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğü fuar alanında, açılış öncesi tüm eksikliklerin giderilmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Vatandaşların en iyi deneyimi yaşayabilmesi adına her detay tek tek düşünülüyor.

Dolu Dolu Bir Program Ziyaretçileri Bekliyor

Her yıl binlerce vatandaşı ağırlayan Geleneksel Ağustos Fuarı'nda bu yıl da dopdolu bir program yer alıyor. Fuar boyunca;

Sevilen sanatçıların vereceği konserler ,

Renkli kültür-sanat etkinlikleri ,

Eğlenceli çocuk aktiviteleri , Kahramanmaraş'ta Kuvvetli Rüzgar Alarmı! Valilikten Vatandaşlara Kritik Uyarı İçeriği Görüntüle

Geniş ürün yelpazesiyle alışveriş stantları vatandaşlarla buluşacak.

Hazırlıkların tamamen tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 1 Ağustos’ta kapılarını açarak bir ay boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.