Kahramanmaraş’ın sanayi altyapısını güçlendirmek, üretim kapasitesini artırmak ve yeni yatırımlara alan açmak amacıyla Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsis süreci başlatıldı.

Dulkadiroğlu ilçesinin Çiğli, Çınarlı ve Fituşağı mahallelerinde bulunan; büyüklükleri 3 bin 700 metrekare ile 121 bin 549 metrekare arasında değişen 12 sanayi parseli yatırımcıların başvurusuna açılacak. Tahsise konu parsellerin toplam büyüklüğü 670 bin 850,30 metrekareyi buluyor.

Tahsis süreci noter huzurunda yürütülecek

Tahsis edilecek parsellerin metrekare birim fiyatı 50 ABD doları olarak belirlendi. Tahsis bedelinin yüzde 35’i peşin ödenecek. Başvuru sayısına göre doğrudan tahsis, noter huzurunda kura veya puanlama yöntemi uygulanacak. Ödeme planı, başvuru teminatı, değerlendirme ölçütleri ve kura sürecine ilişkin ayrıntılar aşağıdaki şartlar bölümünde yer alıyor.

Yatırımlar belirlenen sürelerde tamamlanacak

Tahsis tarihinden itibaren bir yıl içerisinde projelerini OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan; yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatını temin etmeyen veya ilgili mevzuat kapsamında “ÇED Gerekli Değildir” ya da “ÇED Olumlu” kararı almayan yatırımcıların tahsisleri yönetim kurulu tarafından iptal edilebilecek. Makul sebeplerin bulunması hâlinde yapı ruhsatı ve iş yeri açma süreleri, yönetim kurulu kararıyla ayrı ayrı en fazla bir yıl uzatılabilecek.

Başvurular elektronik ortamda alınacak

Arsa tahsis başvuruları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi Bölgeleri Atlası üzerinden gerçekleştirilecek. İlgili bağlantıya Tomsuklu OSB’nin internet sitesindeki “Duyurular” bölümünden de ulaşılabilecek. Başvuru adresi: https://meydip.sanayi.gov.tr/#/sb-atlas

Parselasyon planını incelemek ve ayrıntılı bilgi almak isteyen yatırımcılar; Barbaros Mahallesi Batı Çevre Yolu Bulvarı No:80/A, Ticaret Borsası Binası, Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde hizmet veren Kahramanmaraş Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünü ziyaret edebilecek.

ARSA TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME ŞARTLARI

Arsa tahsisi kapsamında kurulacak tesislerde ve başvuru sahiplerinde aranacak şartlar şunlardır:

a) Kurulacak tesisin “Kurulamayacak Tesisler” kapsamı dışında olması gerekmektedir. (Ek-1)

b) Başvuru sahibinin Tomsuklu OSB’de adına tahsis edilmiş bir sanayi parselinin bulunmaması gerekmektedir.

c) Yatırımcının, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında noter tasdikli taahhütname vereceğine ilişkin beyanda bulunması gerekmektedir. (Ek-2)

d) Her bir sanayi parseli için yapılan başvurularda; tek başvuru olması hâlinde parsel doğrudan başvuru sahibine tahsis edilecek, başvuru sayısının iki ile beş arasında olması hâlinde hak sahibi noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecektir. Başvuru sayısının beşten fazla olması hâlinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Firma Başvuru Değerlendirme Tablosu esas alınarak puanlama yapılacak; en yüksek puanı alan ilk beş başvuru sahibi noter huzurunda gerçekleştirilecek kuraya katılacaktır. (Ek-3)

e) Kura çekiminde bir asil ve dört yedek hak sahibi belirlenecektir. Asil hak sahibinin tahsis hakkından vazgeçmesi veya gerekli şartları sağlayamaması durumunda yedekler sırasıyla davet edilecektir.

f) Noter huzurundaki kura çekimine katılmaya hak kazanan firmalar ile kuranın yapılacağı yer, tarih ve saate ilişkin bilgiler Bölge Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

g) Tahsis edilecek parsellerin metrekare birim fiyatı 50 ABD dolarıdır (USD/m²). Tahsilat, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru üzerinden Türk lirası karşılığıyla yapılacaktır.

h) Tahsis bedelinin yüzde 35’i peşin olarak ödenecektir. Kalan tutar; Müteşebbis Heyetin 11.07.2024 tarihli ve 47 sayılı kararı doğrultusunda, ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk lirası karşılığı esas alınarak bölgenin yatırım programı, ödemeleri ve ihtiyaçlarına göre katılımcılardan talep edilecektir.

i) Talep sahiplerinden, başvuru bedeli olarak tahsis edilecek arsanın yüzde 35’lik peşinat bedelinin yüzde 1’i oranında teminat alınacaktır. Teminatın, Kahramanmaraş Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi’nin TR81 0001 2001 5720 0007 0000 01 IBAN numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir. Tahsis hakkı kazanan firmaların yatırdığı teminat peşinat bedelinden mahsup edilecek; tahsis hakkı kazanamayan firmaların teminatları ise ilgili parsele ilişkin arsa tahsis sözleşmesinin imzalanmasının ardından iade edilecektir.

j) Başvurular; mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, muhtemel bir olumsuzlukta oluşturabileceği tetikleyici riskler ile çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak reddedilebilir.

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