Kahramanmaraş’ta 10 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele eden ve son bir yıldır diyaliz tedavisi gören doğuştan işitme engelli 36 yaşındaki Ümran Akkaya, kadavradan yapılan başarılı böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Akkaya'ya, yaşanan acı bir kaybın ardından gelen müjdeli haber umut oldu.

Sabah Gelen Telefonla Hayatları Değişti

Yaklaşık 4 aydır organ bekleme listesinde bulunan Ümran Akkaya, sabah saatlerinde gelen uygun organ haberiyle hastaneye çağrıldı. Trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki bir gencin ailesinin bağışlama kararı, beş farklı hasta arasından Ümran'ın hayatını değiştirdi.

Yapılan değerlendirmeler ve doku uyumu testleri sonucunda en uygun alıcı olarak belirlenen Akkaya, Dr. Sezgin Topuz ve ekibi tarafından yaklaşık 3 süren başarılı bir ameliyata alındı.

Aileden ve Uzmanlardan Duygulandıran Açıklamalar

Anne Hasibe Akkaya: Sabah erken saatlerde gelen telefonla büyük sevinç yaşadıklarını belirten anne Akkaya, "Organ bağışında bulunan gencin vefat ettiğini öğrenince çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, ailesine çok teşekkür ediyorum. Ömrümün sonuna kadar dualarımda olacaklar" diyerek minnettarlığını dile getirdi.

Nefroloji Uzmanı Dr. Esra Taşgetiren: Sağlık Bakanlığı'nın uygun alıcı listesi doğrultusunda adayların titizlikle değerlendirildiğini ifade ederek, naklin herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığını ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Sezgin Topuz: Ameliyatın başarılı geçtiğini vurgulayarak, "Şu anda hastamızın durumu gayet iyi. Bundan sonraki süreçte böbreğin vücut tarafından kabul edilmesini yakından takip edeceğiz" dedi.