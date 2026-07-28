Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa ve ihya süreci, kent genelinde yoğun bir tempoyla sürdürülüyor. Depremden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalarla birlikte şehir, modern ve güvenli yaşam alanlarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Kentin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak devam eden projeler kapsamında yeni konutlar, iş yerleri, kamu binaları ve sosyal donatı alanları hızla yükseliyor. İnşaat ekipleri, belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürürken, birçok projede önemli aşamalar geride bırakıldı.

Yeniden yapılanma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü noktalar arasında Trabzon Caddesi, Kahramanmaraş Valiliği çevresi ve Derepazarı öne çıkıyor. Bu bölgelerde yalnızca yeni yapıların inşası değil, aynı zamanda altyapı ve üstyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Yetkililer, yürütülen projelerle vatandaşların güvenli, sağlam ve modern yaşam alanlarına kavuşmasının hedeflendiğini belirtirken, şehir merkezinin sosyal ve ticari canlılığını yeniden kazanması için çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini ifade ediyor.

Kahramanmaraş'ta devam eden yeniden inşa sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, depremin izlerinin silinmesi ve kentin daha güçlü bir altyapı ile geleceğe hazırlanması amaçlanıyor.