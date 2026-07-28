Yaz mevsiminde güneş ışınlarının etkisini artırmasıyla birlikte göz sağlığını korumaya yönelik uyarılar da artıyor. Özel Uğur Göz Hastanesi, zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının uzun vadede ciddi göz hastalıklarına yol açabileceğini belirterek vatandaşları bilinçli güneş gözlüğü kullanımı konusunda uyardı.

Özel Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı, güneşten yayılan UV ışınlarının yalnızca cildi değil gözleri de olumsuz etkilediğini ifade etti. Uzun süre korunmasız şekilde güneş ışınlarına maruz kalmanın ilerleyen yaşlarda katarakt, erken katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığı gibi önemli göz rahatsızlıklarının oluşma riskini artırabileceğini söyledi.

Yüzbaşı, özellikle yaz aylarında kaliteli ve UV koruma özelliğine sahip güneş gözlüklerinin kullanılmasının göz sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşların yalnızca estetik görünüm yerine koruyuculuğu ön planda tutmaları gerektiğini dile getirdi.

Özel Uğur Göz Hastanesi yetkilileri, piyasada satılan denetimsiz ve kalitesiz ürünlerin göz sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, güneş gözlüklerinin güvenilir optik mağazalarından satın alınmasını tavsiye etti. Uzmanlar ayrıca tercih edilecek ürünlerin UV400 koruma sertifikasına sahip olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Yaz boyunca güneşin zararlı etkilerinden korunmanın en etkili yollarından birinin doğru güneş gözlüğü kullanımı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bilinçli ürün tercihinin göz sağlığının korunmasında önemli rol oynadığını ifade etti.