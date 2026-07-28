Kahramanmaraş'ın Kuzey İlçelerine Dev Ulaşım Hamlesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 800 Milyon TL yatırımla Afşin'de inşa edilen Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi, düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı.

Afşinbey Mahallesi sınırlarında kurulan tesis; saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesi, 350 ton malzeme üretimi gerçekleştiren kırıcı tesisi ve bünyesine kazandırılan yeni iş makineleriyle kuzey ilçelerde yol yapım ve bakım çalışmalarına büyük ivme kazandıracak.

Açılış törenine; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Şahin ve Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Fırat Görgel: "Bugün Sadece Bir Tesisin Değil, Hizmet Gücümüzün de Açılışını Yapıyoruz"

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, açılışı yapılan yatırımın yalnızca bir üretim tesisi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün sadece bir tesisin açılışını yapmıyoruz. Bunun yanında inşallah kuzey ilçelerimizin yol yatırımlarını hızlandıracak, hizmet gücümüzü daha da artıracak önemli bir yatırımı daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Öncelikle bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu yatırımların hayata geçirilmesinde sağ olsunlar başta Sayın Bakanımız Vahit Kirişci, milletvekillerimiz ve Cumhur İttifakı’mızın çok değerli teşkilat mensubu kardeşlerimizin her birinin önemli destekleri var. Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm dava ve yol arkadaşlarıma da bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum."

"Depremin Ardından Yeni Bir Kahramanmaraş İnşa Ediyoruz"

6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Görgel, yeni Kahramanmaraş'ın güçlü altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla inşa edildiğini ifade etti.

"Asrın felaketinin ardından milletimizin teveccühüyle göreve geldik. O günden bugüne büyük bir gayretle sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe şehrimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimiz adeta küllerinden yeniden doğuyor. Yeni bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz. Üstyapıdan altyapıya, çevre yatırımlarından sosyal tesislere kadar her alanda ilçe belediyelerimizle beraber eksikleri gidermek, ihtiyaçları birer birer karşılamak için bizler de yerel yönetimler olarak canla başla çalışıyoruz."

800 Milyon TL'lik Yatırım Kuzey İlçelerine Güç Katacak

Tesise ilişkin teknik bilgileri de paylaşan Başkan Görgel, yatırımın sadece asfalt üretiminden ibaret olmadığını belirtti.

"Bugünkü değeriyle yaklaşık 800 Milyon Türk Lirası yatırımla burayı yaptık. Saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine sahip plent tesisi ve saatte 350 ton asfalt malzemesi üreten kırıcı tesisine sahip. 40 yeni aracı da kuzey ilçelerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Daha önceden kuzey ilçelerimizin envanterine kayıtlı 18 tane aracımız var iken, Allah'a şükürler olsun şu anda kuzey ilçelerimizin envanterine kayıtlı tamı tamına 58 aracımızla kuzey ilçelerimize hizmet etmeye çalışıyoruz."

"Her İlçemize Eşit Hizmet Götürmeye Devam Edeceğiz"

İlçeler arasında ayrım yapılmaksızın yatırımların süreceğini belirten Görgel, Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü'nde yeni projelerin de hayata geçirileceğini açıkladı.

"Hiçbir ilçemizi ayırmadan, ayrıştırmadan her hemşehrimiz, her mahallemiz ve her ilçemiz için çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Vahit Kirişci: "Kuzey İlçelerimizin Asfalt Derdine Deva Olacak"

Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de yatırımın bölge açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"14 bin 350 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip, bu kadar geniş yol ağına sahip bir ilde, ben Fırat Başkanımızı gerçekten yürekten tebrik ediyorum. İnşallah derde deva olacak, sıkıntılarımızı hafifletecek, kalıcı çözümler bu tesis sayesinde üretilecek. Yol, medeniyet. Bizim yolları ihmal etme lüksümüz asla yok."

Kurdele Kesildi, Tesis Resmen Hizmete Girdi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi resmen hizmete açıldı. Heyet daha sonra tesisi gezerek üretim kapasitesi ve teknik altyapı hakkında yetkililerden bilgi aldı.