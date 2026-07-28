Edinilen bilgilere göre olay, Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi Değirmendere Şelalesi’nde meydana geldi. Bölgede bir kişinin suda kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda 30 yaşındaki R.Ç.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Yaşanan acı olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla gölet, şelale ve akarsu gibi alanlara giren vatandaşların can güvenliği açısından daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.