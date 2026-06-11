Resme olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Turaç Özgür Çelik, yaklaşık yedi yaşından bu yana çizim yaptığını ifade etti. Ailesi tarafından yeteneğinin fark edilmesinin ardından resim kurslarına yönlendirildiğini söyleyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu resimlerin hepsi benim. Yaklaşık 14-15 eserim var. Resim yapmayı seviyorum, benim için çok eğlenceli. Annem ve babam yeteneğimi keşfettikten sonra beni kurslara gönderdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum”

Sergide yer alan eserleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken genç sanatçı, yeni çalışmalar üzerinde de çalıştığını ve üretmeye devam edeceğini belirtti.

Serginin açılışında konuşan Kipaş Okulları Ortaokul Müdürü Mücahit Dağdelen ise Turaç Özgür Çelik’in yalnızca sanatsal yönüyle değil, akademik başarısı ve örnek davranışlarıyla da dikkat çeken bir öğrenci olduğunu vurguladı. Dağdelen, öğrencinin yeteneğinin desteklenmesi amacıyla bu serginin açıldığını ifade ederek, “Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, genç sanatçının yeteneğinin takdir edilmesiyle sona erdi.