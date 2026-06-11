Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, geleceğin girişimci adaylarının birbirinden özgün projelerine ev sahipliği yaptı.

Projenin gençlerin üretkenliklerini artırma, problem çözme becerilerini geliştirme ve girişimcilik kültürünü erken yaşlarda kazandırma açısından taşıdığı öneme vurgu yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Programa Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Dertli, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar sergi alanındaki stantları tek tek gezerek öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri yerinde inceledi. Genç girişimciler geliştirdikleri ürün ve fikirleri katılımcılara anlatırken, ziyaretçiler de projeler hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında katılımcılar, beğendikleri projelere oy vererek değerlendirme sürecine katkı sağladı. Teknolojiden çevreye, eğitimden sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin yenilikçi düşünme becerilerini ve girişimcilik vizyonlarını gözler önüne serdi. Sergide yer alan projeler, hem jüri üyelerinden hem de ziyaretçilerden tam not aldı.

Final programında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda dereceye giren takımlar ödüllendirilirken, başarılı projelerin sahiplerine para ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin ortaya koyduğu yaratıcı fikirler ve çözüm odaklı projeler, geleceğin iş dünyasına yön verecek girişimciler adına umut verdi.

Gençlerin girişimcilik ekosistemiyle erken yaşlarda tanışmalarına imkân sağlayan organizasyon, katılımcılardan büyük beğeni toplarken, eğitim ile üretimi buluşturan örnek bir proje olarak dikkat çekti.

Program sonunda projelerde emeği bulunan öğrenciler, öğretmenler ve paydaş kurumlar tebrik edilerek, başarılı takımlar alkışlarla ödüllerini aldı.