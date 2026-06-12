Olay, bugün saat 10:30 sıralarında Andırın merkezi Yeni Mahalle 2011 Nolu Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 53 yaşındaki işçi M.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 6-7 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen M.Ç.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi. Yapılan ilk tetkiklerin ardından ileri tedavi ve detaylı inceleme için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.