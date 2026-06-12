AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirildi. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirilen yeni hizmet binası, partililerin ve vatandaşların katılımıyla hizmete girdi.

Açılış törenine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Av. Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Dr. İrfan Karatutlu'nun yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan ve çok sayıda vatandaş katıldı.