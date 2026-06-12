Kahramanmaraş futboluna yıllarını veren spor insanları, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen vefa gecesinde buluştu. Duygu dolu anlara sahne olan programda, Kahramanmaraşspor’un kuruluşundan günümüze kadar futbolun gelişimine katkı sağlayan isimler unutulmadı.

Gece kapsamında eski futbolcular, antrenörler, hakemler ve spor camiasının önde gelen temsilcileri plaketle ödüllendirilirken, şehrin futbol tarihine iz bırakan isimler de saygıyla anıldı. Program boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

TÜFAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mesut Çanak, yaptığı konuşmada sporun toplumsal hayat açısından büyük önem taşıdığını belirterek, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasında sporun güçlü bir araç olduğunu söyledi. Çanak, sporun aynı zamanda disiplinli ve sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise Kahramanmaraş sporuna emek vermiş isimlerle aynı ortamda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Sporun yalnızca sahadaki mücadeleden ibaret olmadığını vurgulayan Toptaş, sporun kardeşlik, ahlak, disiplin ve karakter gelişiminin en önemli unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş futbolunun geçmişine ışık tutan program, plaket takdimleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Geceye katılan spor insanları, bu tür organizasyonların spor camiasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.