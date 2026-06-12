Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üç gündür kendisinden haber alınamayan genç şahıs, yaşadığı lojmanda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Memur Site Lojmanları’nda yaşayan 29 yaşındaki İsa Çuldan’dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerin lojmanda yaptığı kontrolde İsa Çuldan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından detaylı inceleme yapılırken, Cumhuriyet Savcısının da katılımıyla delil çalışması gerçekleştirildi.

Çuldan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, ölüm nedeninin netlik kazanması için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.