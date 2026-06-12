Ceviz üretimi, pazarlama stratejileri, markalaşma ve katma değerli ürünlerin ele alındığı programda, sektörün geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği seminer, ceviz sektöründe bilgi paylaşımı, iş birliği ve markalaşma konularında önemli bir platform oluşturdu.

Seminere katılan Ceviz Diyarı Kooperatifi, Kahramanmaraş’ı temsil ederek yürüttüğü çalışmalar, üretici odaklı projeleri ve markalaşma vizyonuyla dikkat çekti. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Nur Mungan, program kapsamında sektörün farklı paydaşlarıyla bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Seminer süresince A101 Meyve Sebze Satın Alma Genel Müdürü Gürol Kıraç, Migros Meyve Sebze Satın Alma Genel Müdürü Yener Arslan, TÜKSİAD Başkanı Burak Çiğdem ve çeşitli üretici firma temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde; cevizde katma değerli ürün geliştirme, pazarlama imkanları, üreticilerin desteklenmesi ve markalaşma süreçleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında ayrıca Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder ile de bir araya gelindi. Görüşmelerde, Türkiye’de ceviz üretiminin mevcut durumu, sektörün karşılaştığı sorunlar, üretici örgütlenmesinin önemi ve Türk cevizinin güçlü bir marka haline gelmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Ceviz Diyarı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Nur Mungan, ceviz üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, üreticilerin ekonomik gücünün artırılması ve Maraş cevizinin hak ettiği değere ulaşması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Mungan, markalaşmanın artık üretim kadar önemli hale geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Maraş cevizinin ulusal ve uluslararası pazarda daha güçlü bir marka haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerimizin emeğini hak ettiği değere ulaştırmak, katma değerli ürünler geliştirmek ve yeni iş birlikleri oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu tür organizasyonlar, sektörün geleceği adına önemli fırsatlar sunuyor.”

Seminer kapsamında Ceviz Diyarı Kooperatifi tarafından, Türk ceviz sektörüne katkı sağlayan isimlere Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerini yansıtan Maraş Sandığı hediye edildi. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Nur Mungan tarafından Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder, TÜKSİAD Başkanı Burak Çiğdem ve sektörün önde gelen temsilcilerine takdim edilen Maraş Sandığı, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Bu anlamlı hediye ile hem Kahramanmaraş’ın kültürel mirasının tanıtımına katkı sağlandı hem de sektör paydaşları arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Seminerde cevizin gastronomideki kullanım alanları da tanıtıldı. Ceviz Diyarı Kooperatifi’nin yeni üyelerinden gastronomi uzmanı Mürüvvet Alparslan Nazlı, ceviz kullanılarak hazırlanan tatlılar ve Kahramanmaraş’a özgü yöresel lezzetleri katılımcıların beğenisine sundu. Sunumlar büyük ilgi görürken, Maraş mutfağının zenginliği de ön plana çıktı.

Kadınların üretim ve kooperatifçilik faaliyetlerinde daha aktif rol almasını destekleyen çalışmalarıyla öne çıkan Ceviz Diyarı Kooperatifi, seminer boyunca gerçekleştirdiği görüşmelerle yeni iş birliklerinin temellerini atarken, Kahramanmaraş cevizinin ulusal ölçekte tanıtımına da önemli katkı sağladı.

İstanbul Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen seminer, üreticiler, akademisyenler, sektör temsilcileri ve perakende sektörünün yöneticilerini aynı platformda buluşturarak ceviz sektörünün gelişimine yönelik fikir alışverişine zemin hazırladı. Ceviz Diyarı Kooperatifi ise ortaya koyduğu vizyon, üretici odaklı çalışmaları ve markalaşma hedefleriyle organizasyonun dikkat çeken kurumları arasında yer aldı.