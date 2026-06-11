Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından, Türkiye Basın Federasyonu katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyuma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, akademisyenler, yerel medya temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BÜYÜKGÜMÜŞ: “VERİ YENİ PETROL HALİNE GELDİ”

Sempozyumun açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, telif haklarının medya ve iletişim dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyanın yeni bir teknolojik dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Büyükgümüş, insanlığın tarih boyunca ürettiği değerlerin ve birikimlerin bugün farklı bir sınamayla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Teknoloji şirketlerinin küresel ölçekte büyük bir etki alanı oluşturduğunu kaydeden Büyükgümüş, “Bir grup teknoloji oligarkının meydana getirdiği ekonomik değer ve teknolojik yaklaşım adeta tüm dünyayı kuşatıyor. Bu süreci ilk sömürgeci hareketlerin başladığı dönemle kıyaslayanlar var. Bugün veri yeni petrol haline geldi” dedi.

“TELİF HAKLARI YENİ DÖNEMİN EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN”

Dijitalleşmenin medya sektöründe yeni fırsatlar kadar yeni sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Büyükgümüş, içerik üreticilerinin haklarının korunmasının ve telif sisteminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

TİRYAKİ: “KÜLTÜR VE SANATA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise üniversite yıllarında gazeteci olmayı hedeflediğini ancak hayatın kendisini farklı görev ve sorumluluklara yönlendirdiğini anlattı.

Geçmişte medya denildiğinde yazılı ve görsel basının akla geldiğini ifade eden Tiryaki, bugün dijital medyanın hayatın her alanını kuşattığını söyledi.

Sempozyumda dijital medyanın toplumsal etkilerinin, avantajlarının ve ortaya çıkardığı sorunların tartışılacağını belirten Tiryaki, medyayı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gördüklerini dile getirdi.

“SANAT SOKAKLARI EMEĞİ VE ÜRETİMİ YAŞATIYOR”

Altındağ Belediyesi olarak kültüre, sanata ve fikir emeğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Tiryaki, belediyenin sanat sokakları projesiyle geleneksel mesleklerin ve el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağladığını belirtti.

Tiryaki, “Ülkemizin barışı, kardeşliği ve huzuru için kültür ve sanatla uğraşmanın büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Bu nedenle bu alanlara yatırım yapmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BURHAN: “DİJİTAL MECRALAR TELİF SORUNUNU DAHA KARMAŞIK HALE GETİRDİ”

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise dijitalleşmenin medya sektöründe köklü değişimlere yol açtığını söyledi.

Geleneksel medyanın gazete, radyo ve televizyonlardan oluştuğunu belirten Burhan, bugün sosyal medya platformları, bloglar, podcast yayınları ve küresel dijital platformların medya ekosisteminin önemli parçaları haline geldiğini ifade etti.

Eskiden içerik üretiminin gazeteciler ve medya kuruluşları tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Burhan, günümüzde herkesin içerik üretebildiği bir dönemin yaşandığını söyledi.

“YENİ MEDYAYI DÜZENLEMEK VE DENETLEMEK DAHA ZOR”

Dijital dönüşümün telif hakları konusunda yeni sorunlar ortaya çıkardığını belirten Burhan, “Gazete, televizyon ve radyoları denetlemek mümkündü. Ancak sosyal medya ve yeni dijital mecraları düzenlemek ve denetlemek çok daha zor. Bu nedenle telif hakkı kavramı da daha karmaşık bir hale geldi” dedi.

Telif haklarının yalnızca yazılı eserleri değil, fotoğraf, müzik ve tüm dijital içerikleri kapsadığını ifade eden Burhan, dünyanın birçok ülkesinde bu konunun halen tartışıldığını ve yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

“GELENEKSEL MEDYA GÜÇ KAYBEDİYOR”

Konuşmasında medya ekonomisine de değinen Burhan, geleneksel medyanın son yıllarda ciddi ölçüde güç kaybettiğini belirtti.

Dijital platformların reklam gelirlerinden giderek daha fazla pay aldığını vurgulayan Burhan, reklam bütçelerinin önemli bölümünün uluslararası dijital platformlara yöneldiğini ifade etti.

Burhan, “Bugün dijital platformlarda içerik denetimi ve düzenleme konusunda önemli sorunlar bulunuyor. Buna rağmen reklam gelirlerinin büyük bölümü bu mecralara gidiyor. Bu durum hem medya sektörü hem de ülke ekonomisi açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu” diye konuştu.

YEREL MEDYA VE TELİF HAKLARI MASAYA YATIRILDI

Sempozyumda dijital medyanın gelişimi, yerel medyanın sürdürülebilirliği, telif haklarının korunması, sosyal medya platformlarının medya üzerindeki etkileri ve dijital çağda içerik üreticilerinin karşılaştığı hukuki sorunlar uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Katılımcılar, dijital dönüşüm sürecinde yerel medyanın desteklenmesi, telif haklarının güçlendirilmesi ve medya sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik önerilerini paylaştı.

Sempozyum kapsamında iki ayrı oturum gerçekleştirildi. İlk oturumda “Dijital Medya ve Telif Hakları”, ikinci oturumda ise “Yerel Medya ve Telif Hakları” konusu masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Zakir Avşar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Dijital Medya ve Telif Hakları Sempozyumu”na gazeteci-yazarlar Yusuf Alabarda, Fadime Özkan, Fatih Atik ve Bediat Teymur konuşmacı olarak katıldı. Oturumda dijitalleşmenin medya sektörüne etkileri, sosyal medya platformlarının haber ekosistemindeki rolü, yapay zekâ çağında içerik üretimi ve telif haklarının korunmasına yönelik güncel sorunlar değerlendirildi.

“Yerel Medya ve Telif Hakları Sempozyumu”nda ise yerel basının karşılaştığı ekonomik ve hukuki sorunlar ile telif hakları alanındaki güncel gelişmeler ele alındı. Oturumda Hasan Yavuz Bakır, Gülay Kankal Çetin, Zeki Akbıyık, Abdulkadir Üründü ve Doğan Deniz görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Katılımcılar, dijital dönüşüm sürecinde yerel medyanın desteklenmesinin, telif haklarının etkin şekilde korunmasının ve medya sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekti. Sempozyum sonunda medya sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunlara ilişkin çözüm önerileri de değerlendirildi.