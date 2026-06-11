Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), Türkiye’nin konfederasyonlaşma yolundaki güçlü yürüyüşünü sürdürerek Kahramanmaraş Şubesi’ni hayata geçirdi. Açılış öncesinde, 58, 59 ve 60. Hükûmetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Kürşad Tüzmen, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve Kahramanmaraş Şube Başkanı Necmettin Koca, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’ni (KGC) ziyaret ederek kentteki medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Ziyarette TSYD Kahramanmaraş İl Temsilcisi İlker Yiyen ve çok sayıda yerel gazeteci hazır bulundu. Kahramanmaraş basınının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından inşaat sektöründe yaşanan büyük dönüşüm ve hayati kararlar masaya yatırıldı.

Kürşad Tüzmen: “Doğru İnşaat, Düzgün Müteahhitlerle Yapılır”

Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Kahramanmaraş’ın kendileri için çok özel ve acı-tatlı tecrübelerin yaşandığı bir şehir olduğunu vurguladı. Tüzmen, şöyle konuştu:

"Büyük acıları geride bırakarak daha planlı, daha dengeli bir sosyal ve ekonomik hayat inşa etmemiz lazım. Altyapıdan üstyapıya kadar her şeyin temeli inşaattır. Doğru inşaat; düzgün insanlarla, düzgün müteahhitlerle, düzgün kalfa ve ustalarla yapılır. İşte bizi geleceğe bu yapılar taşıyacak. DAİMFED, süzgeçlerden geçmiş, birikimli insanların bir araya geldiği büyük bir aile. Kahramanmaraş şubemizle birlikte konfederasyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Mustafa Karslıoğlu: “Maraş’ta Müteahhit Sayısı 1000’den 90’a Düştü”

Basının "dördüncü kuvvet" olduğunu ve vatandaşlara ulaşmada en önemli köprü vazifesini gördüğünü belirterek konuşmasına başlayan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektöründe artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çizdi. Türkiye genelinde ve Kahramanmaraş özelindeki çarpıcı rakamları paylaşan Karslıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gayemiz, müteahhitlik sektörünün bundan sonra tamamen bilim, teknik ve kanun kurallarına göre iş yapacağını göstermektir. Türkiye’de 380 bin müteahhit varken bu sayı şu anda 45 bine düştü. Kahramanmaraş’ta bin olan firma sayısı, elenerek 90’a geriledi. Adana’da ise 3 bin 200 firmadan 41 adet kaldı. Bu ne demek? Artık sadece parası olan değil; işi bilen, kurumsal yapısı olan, kime hizmet ettiğinin bilincinde olan insanlar bu kutsal mesleği yapacak."

Necmettin Koca: “Kaliteli ve Güvenli İşler İçin Liderlik Edeceğiz”

Çatının Kahramanmaraş ayağını yönetecek olan DAİMFED Kahramanmaraş Şube Başkanı Necmettin Koca ise, şehirde yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması adına tüm sektörü tek bir profesyonel çatı altında toplayacaklarını belirterek, "Memleketimizde daha kaliteli, daha verimli ve daha güvenli işlere imza atmak için liderlik görevini üstleniyoruz" dedi.

Gazetecilerden Ortak Vurgu: “Sorumsuz Müteahhitlerin Acısını Çok Çektik”

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, deprem sürecinde şehir olarak çok büyük kayıplar verildiğini hatırlatarak, "Geçmişte hiçbir yetkinliği ve becerisi olmayan, sadece parası var diye inşaat yapanların faturasını ağır ödedik. Bu yeni düzenleme sayesinde müteahhit sayısının sağlıklı bir sayıya düşmesi umut verici. Dileriz bundan sonra evlerimizde gönül rahatlığıyla otururuz" şeklinde konuştu.

Haber toplantısında söz alan gazeteciler ve TSYD İl Temsilcisi İlker Yiyen, kentin yeniden imar ve ihya sürecinde spor alanlarından sosyal donatılara kadar her yapının sıkı denetlenmesi gerektiğini, DAİMFED’in bu noktada üstleneceği misyonun takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.