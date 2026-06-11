Okul yönetimi tarafından gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin Türk kültürüne olan ilgisinin artırılması ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflendi. Aynı zamanda Afşin’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amaçlandı.

Hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, geleneksel Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olan Kartal Dansı'nı ilçenin farklı noktalarında sergileyerek dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler; Marabuz Kalesi, Kral Havuzu, Mağara Özü, Dedebaba Türbesi, Eshab-ı Kehf Külliyesi, Hurman Çayı ve okul bahçesinde Kartal Dansı gösterileri gerçekleştirdi. Afşin’in tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini ön plana çıkaran görüntüler, izleyenlerden tam not aldı.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği gösteriler sayesinde hem Türk kültürünün önemli değerlerinden biri yaşatıldı hem de Afşin’in sahip olduğu turizm potansiyeline dikkat çekildi.

Tarihi mekânlarda çekilen görüntüler, ilçenin kültürel zenginliklerini gözler önüne serdi. Etkinliğin, öğrencilerin kültürel bilinçlerini geliştirmesinin yanı sıra Afşin’in tanıtımına da önemli katkı sunduğu belirtildi.