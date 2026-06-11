Edinilen bilgilere göre, O.G. idaresindeki 46 AAC 837 plakalı otomobil, Aslan Bey Mahallesi Şeref Eroğlu Caddesi üzerinde seyir halindeyken, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 46 ABD 023 plakalı dorsenin sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada araçta bulunan kişiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlardan, otomobilde yolcu olarak bulunan H.G.’nin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin Yörükselim Devlet Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin hastaneden gelecek resmi bilginin beklendiği belirtildi.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.