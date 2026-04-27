Kent genelinden gelen üreticiler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası’nda yerlerini almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ahırlarda aylarca özenle yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, satış alanına sevk edilmeden önce son kontrollerden geçiriliyor.

Bayram öncesi hareketliliğin her geçen gün artması beklenirken, besiciler bu yıl da yoğun bir satış dönemi geçirmeyi hedefliyor.

Yetkililer ise vatandaşlara, alışverişlerini resmi satış noktalarından yapmaları ve belgeli, sağlıklı hayvanları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta kurban hazırlıkları sürerken, canlı hayvan borsasının önümüzdeki günlerde en yoğun dönemlerinden birini yaşaması bekleniyor.