Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde dağlık alanda çiriş otu toplamaya giden 3 arkadaştan biri olan E.A., geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sarp arazi koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çeken ekipler, cenazeyi askeri helikopterle tahliye etti.

Dağ Yolunda Kalp Krizi

Olay, Andırın ilçesine bağlı Çiğşar Mahallesi mevkisindeki dağlık arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölge halkı tarafından sevilen çiriş otunu toplamak üzere dağa çıkan 3 kişiden 58 yaşındaki E.A., aniden fenalaşarak yere yığıldı. E.A.’nın arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Diğer iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 Kilometrelik Sarp Yürüyüş

İhbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç yolu olmayan bölgeye ulaşmak için ekipler, 5 personel ve bir araçla yola çıktı. Aracın gidemediği noktadan itibaren 3 kilometrelik sarp ve eğimli araziyi yaya olarak aşan ekipler, olay yerine ulaştı. Yapılan ilk incelemede E.A.’nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Helikopterle Tahliye Edildi

Arazinin aşırı dik ve engebeli olması, cenazenin karadan taşınmasını imkansız hale getirdi. Bunun üzerine bölgeye helikopter talep edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden helikopterle alınan E.A.’nın cenazesi, Andırın ilçe merkezine getirilerek burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.