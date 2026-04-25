Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki hasta ani baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikâyetleriyle Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Durumunun hızla ağırlaşması üzerine entübe edilen hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerince gece saatlerinde HG Hospital’a sevk edildi.

Hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucunda, beyin ana damarında oluşan baloncuğun (anevrizma) patlamasına bağlı kanama geçirdiği tespit edildi. Kritik durumdaki hasta, vakit kaybedilmeden ameliyata alındı.

Op. Dr. Cevdet Yavuz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 3,5 saatlik operasyonla hastanın hayati riski ortadan kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda 3 gün uyutulan hastanın bilinci açıldı ve yapılan kontrollerde herhangi bir nörolojik kayıp tespit edilmedi.

Bir hafta yoğun bakımda, ardından servis takibinde tutulan hasta, ikinci haftada kendi başına yürüyebilecek duruma geldi. Yapılan son kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen hasta taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Cevdet Yavuz, hastanın hastaneye getirildiğinde kritik durumda olduğunu belirterek, hızlı ve doğru müdahalenin hayat kurtardığını ifade etti.