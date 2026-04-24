%90 engelli Güllü Hanım’ın, hanesinde ziyaret edilerek ihtiyaç duyduğu akülü sandalyesine kavuştu. Polis Memuru Mustafa Şahin tarafından emanet edilen akülü sandalye, dernek üyeleri tarafından teslim edilerek büyük bir ihtiyaç karşılandı.

Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, hem moral hem de destek sağlandı. Dernek yetkilileri, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına bu tür yardımların devam edeceğini vurguladı.

Bu anlamlı destek, dayanışma ruhunun toplumda ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.