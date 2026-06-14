Onikişubat Belediyesi tarafından Kale Mahallesi’nde hayata geçirilen Kale Gençlik Merkezi ve Meydan Projesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali ÇAM, meclis üyeleri ve davetlilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kale, Önsen ve Hartlap bölgelerinde yaşayan gençlerin eğitim, gelişim ve sosyal yaşamlarına destek olmak amacıyla inşa edilen Kale Gençlik Merkezi; kütüphanesi, etüt salonları, eğitim sınıfları ve sosyal alanlarıyla bölgenin önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek.

Gençlik Merkezi özellikle üniversite hazırlık sürecindeki öğrenciler için önemli bir eğitim üssü olacak.

Gençlerin yalnızca ders çalışacağı değil; araştıracağı, üreteceği, kendini geliştireceği ve yeni dostluklar kuracağı bir yaşam alanı olarak tasarlanan merkezin açılışı, vatandaşların ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel birlik ve beraberlik içerisinde bu tür hizmetlerin Kahramanmaraş’a kazandırılmaya devam edileceğinin altını çizdi.

Açılış töreni sonrası protokol üyeleri hep birlikte gençlik merkezini gezerek yetkililerden bilgiler aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Tören sonunda açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, bu tür projelerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek bölgenin ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağını belirtti.