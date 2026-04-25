Play-Off Heyecanı Başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Nesine 2. Lig play-off müsabakaları Nisan ayının son günlerinde start alacak. Özellikle Kahramanmaraş temsilcisi İstiklalspor’un yer aldığı Kırmızı Grup’ta büyük bir rekabet yaşanması bekleniyor.

İlk Tur Maç Tarihleri Netleşti

Play-off sürecinin ilk ayağı olan 1. tur maçları, 30 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak.

Rövanş mücadeleleri ise 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bu iki kritik karşılaşma, takımların yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Final Tarihleri Açıklandı

Gruplarda finale kalan ekipler için tarihler de netleşti:

Kırmızı Grup Finali: 9 Mayıs 2026 Cumartesi

Beyaz Grup Finali: 10 Mayıs 2026 Pazar

Final karşılaşmalarının oynanacağı şehirlerin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Kahramanmaraş’ta Gözler Play-Off’ta

Kahramanmaraşlı futbolseverler, İstiklalspor’un play-off performansına odaklanmış durumda. Üst lige çıkma hedefiyle sahaya çıkacak temsilcinin, bu kritik virajı geçip geçemeyeceği merakla bekleniyor.

Şehirde futbol heyecanı her geçen gün artarken, taraftarlar takımlarına büyük destek vermeye hazırlanıyor.