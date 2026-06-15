15 Haziran Pazartesi

🌤️ Parçalı Bulutlu

En düşük sıcaklık: 17°C

En yüksek sıcaklık: 32°C

Haftanın ilk gününde Kahramanmaraş'ta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde serin bir hava etkili olurken öğle saatlerinden itibaren sıcaklık 32 dereceye kadar yükselecek. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah ve gece saatlerinde bunaltıcı bir hava hissedilebilir.

16 Haziran Salı

🌡️ Sıcak Hava Etkili

En düşük sıcaklık: 19°C

En yüksek sıcaklık: 35°C

Salı günü sıcaklıklar belirgin şekilde artacak. Gün içerisinde termometreler 35 dereceyi gösterecek. Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

17 Haziran Çarşamba

🔥 Haftanın En Sıcak Günü

En düşük sıcaklık: 22°C

En yüksek sıcaklık: 37°C

Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta aşırı sıcak hava etkili olacak. Sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Düşük nem oranı nedeniyle kuru sıcak hissedilirken, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

18 Haziran Perşembe

🌡️ Sıcak Hava Devam Ediyor

En düşük sıcaklık: 22°C

En yüksek sıcaklık: 36°C

Perşembe günü de sıcak hava etkisini sürdürecek. Güneşli ve açık bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

19 Haziran Cuma

🌤️ Sıcaklık Düşüyor, Hava Nispeten Rahatlıyor

En düşük sıcaklık: 21°C

En yüksek sıcaklık: 32°C

Haftanın son iş gününde sıcaklıklarda yaklaşık 4 derecelik düşüş bekleniyor. Parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte hava biraz daha serin hissedilecek. Ancak yüksek nem nedeniyle bunaltıcı hava etkisini sürdürebilir.