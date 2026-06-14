Onikişubat Belediyesi tarafından Kale Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kale Gençlik Merkezi ve meydan düzenleme projesi, yoğun katılımla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yağışlı havaya rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği açılışta, yapılan duaların ardından kurdele kesilerek merkez resmen hizmete alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş katılımcılara hitap etti.

Açılışta konuşan Başkan Toptaş, göreve geldikleri günden bu yana belediyeciliğin temel hizmetlerinin yanı sıra toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal projeleri hayata geçirmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliğine inandıklarını vurgulayan Başkan Toptaş, özellikle gençlere yönelik projelere ayrı bir önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Her bir gencimizin hayallerinin, yaşadığı ortamın imkânlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarımızı başlattık. İki yıllık süreçte toplam bin 100 öğrencimiz bu kurslardan faydalandı. Öğrencilerimizin yüzde 70’i kurslarını başarıyla tamamladı ve 460 öğrencimiz dört yıllık fakültelere yerleşti. Aralarında tıp fakülteleri, İstanbul Teknik Üniversitesi ve ülkemizin seçkin üniversitelerini kazanan gençlerimiz bulunuyor.”

Kurslara kırsal mahallelerden de yoğun ilgi olduğunu ifade eden Başkan Toptaş, Kale Mahallesi’nde gençlik merkezinin kurulmasının temel nedeninin bu talepler olduğunu belirtti.

Kale Mahallesi’nin bölge açısından merkezi bir konumda bulunduğunu ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu bir yerleşim alanı olduğunu dile getiren Toptaş, şöyle konuştu:

“Bir kişiyi bile kazanabiliyorsak bunu çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir orduyu ve bir ordu bir ülkeyi kurtarabilir. Eğitim ve gençlik çalışmalarımızı da bu felsefe doğrultusunda yürütüyoruz.”

Törenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Toptaş, atıl durumda bulunan alanın modern bir gençlik merkezine dönüştürüldüğünü belirterek merkezin sadece üniversite hazırlık kursları için değil, etüt merkezi ve KPSS’ye hazırlanan gençlerin çalışma alanı olarak da hizmet vereceğini kaydetti.

Merkezin bulunduğu meydanda kapsamlı bir peyzaj çalışmasının da gerçekleştirildiğini ifade eden Toptaş, mahallede gerçekleştirilen mevlitler, uğurlama programları ve çeşitli etkinlikler için modern bir sosyal alan oluşturduklarını söyledi.

Konuşmasının sonunda projede emeği geçenlere teşekkür eden Toptaş, Kale Gençlik Merkezi’nin bölgedeki gençlerin eğitimine ve gelişimine önemli katkılar sunmasını temenni etti.

Açılış programına TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali ÇAM, meclis üyeleri ve davetlilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.