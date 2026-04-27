Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kentte en çok kullanılan kadın ismi 24 bin 735 kişiyle Fatma oldu. Listede ikinci sırada 19 bin 478 kişiyle Hatice, üçüncü sırada ise 16 bin 389 kişiyle Ayşe yer aldı.

Sıralamada öne çıkan diğer isimler ise Emine, Elif, Zeynep, Sultan, Meryem, Hacer ve Elife olarak dikkat çekti.

Açıklanan veriler, Kahramanmaraş’ta geleneksel ve dini kökenli isimlerin hâlâ güçlü bir şekilde tercih edildiğini gösterdi.

Uzun yıllardır popülerliğini koruyan bu isimler, şehirde kültürel sürekliliğin devam ettiğini ortaya koyarken, son yıllarda yeni doğan bebeklerde daha modern isimlerin tercih edilmesine rağmen, genel nüfus dağılımında klasik isimlerin ağırlığını sürdürdüğü gözlendi.