Ziyaret programı kapsamında konuk heyete Dokmer Eğitim Kurumu gezdirilerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Kurum bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar yerinde tanıtılırken, uygulamalı eğitim alanları da büyük ilgi gördü.

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri ise kadınlara yönelik hizmet veren seramik atölyesinde gerçekleştirilen workshop çalışması oldu. Yabancı eğitimciler, atölyede düzenlenen etkinliğe katılarak hem el becerilerini sergiledi hem de kültürel bir deneyim yaşadı.

Program sonrası Aksu TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammed Kılıçsallayan, belediyenin hayata geçirdiği faaliyetlerden bahsettiklerini ve kadınlara yönelik projeler kapsamında seramik atölyesinde birlikte çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaret, hem kültürel etkileşimi güçlendirdi hem de eğitim alanındaki iyi uygulamaların paylaşılmasına katkı sağladı.