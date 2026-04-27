Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kahramanmaraş Şubesi öncülüğünde, Cansuyu Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen projede; öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil, Yusuf Tarık Gül, Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı ve Kerem Erdem Güngör’ün isimleri yaşatıldı.

Bölgede yaşayan yaklaşık 1500 kişinin su ihtiyacını karşılayacak olan kuyu, hem hayır sahiplerinin desteğiyle hem de Kahramanmaraş’tan yükselen dayanışma ruhuyla tamamlandı.

AGD Kahramanmaraş Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Rabbim bir daha ilimizde ve ülkemizde böyle acılar yaşatmasın. Bu hayra vesile olan tüm hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Bu elim olayda hayatını kaybeden öğretmenimize ve öğrencilerimize rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gerçekleştirilen bu anlamlı çalışma, hayatını kaybedenlerin hatırasını yaşatırken, binlerce kilometre ötede ihtiyaç sahiplerine umut oldu.